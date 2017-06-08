Москвич изнасиловал 33-летнюю коллегу на новогоднем корпоративе

Москвича подозревают в изнасиловании 33-летней коллеги во время новогоднего корпаратива 22 декабря. Как сообщает издание VistaNews, об этом пострадавшая заявила в ОМВД.

По словам предполагаемой потерпевшей, 29-летний сотрудник во время мероприятия в честь Нового года уединился с ней в одном из помещений бизнес-центра "Кусково" и вступил в интимную связь, несмотря на протесты. При попытке сопротивления злоумышленник порвал её одежду, нижнее бельё и жестоко обращался в общем.

Пострадавшая требует привлечь насильника к ответственности за жестокие и неправомерные действия. Она рассказала сотрудникам полиции что ранее состояла с преступником в половых отношениях, однако последний акт произошёл против её согласия.