Водитель автобуса-убийцы в Москве вышел на смену в свой выходной

Водитель автобуса-убийцы в Москве Виктор Тихонов вышел на смену в свой выходной. На работе и в семье о нем отзываются исключительно хорошо.

Насколько стало известно после разбирательства, водитель автобуса, который протаранил подземных переход и сбил 20 человек, не должен был сегодня выходить на работу. Как утверждает сам Тихонов, его на работе попросили заменить одного товарища, и он не смог отказать. Обычно Виктор Тихонов курсирует на автобусе марки «ЛиАЗ» по маршруту 477 от Власихи до Москвы.

Однако в этот день все сложилось таким образом, что Тихонову пришлось выйти на работу и сесть за руль злополучного автобуса. Его сожительница Ирина отмечает, что Виктор является очень трудолюбивым и ответственным человеком, ничего подозрительного за ним никогда не замечалось.

Напомним, сегодня на Славянском бульваре в Москве произошло ДТП с автобусом, в результате которого пострадало 20 человек. Погибших уже доставили в Царицынский морг.