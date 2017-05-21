В Екатеринбурге двое братьев выбросили труп соседа в окно

В Екатеринбурге арестовали двух братьев, которые выбросили труп избитого соседа из окна в попытке скрыть убийство. Об этом 25 декабря сообщили представители регионального СУ СКР.

По версии следствия, в минувшую пятницу обвиняемые распивали спиртные напитки, после чего решили избить мужчину, живущего по соседству. После того, как жертва открыла по звонку, злоумышленники набросились на него и нанесли ряд серьёзных травм. Пострадавший пытался убежать, однако агрессивные соседи настигли его и вновь избили. После чего отправились к себе домой, чтобы продолжить отдых.

Через некоторое время подозреваемые проверили травмированного ими жителя и обнаружили его мёртвым. Чтобы избежать ответственности, они решили инсценировать несчастный случай и сбросили тело с высоты.

Следователи по характеру повреждений установили истинную причину гибели, собрали улики и выдвинули братьям обвинение. Суд постановил содержать их под стражей до 22 февраля следующего года. В будущем их намерены посадить за решетку на срок до 15 лет.