В Пензенской области парня считают виновным в убийстве погибшей в машине 15-летней девушки

В Пензенской области жителя Земетчино подозревают в убийстве по неосторожности, в результате которого 24 декабря в машине погибла 15-летняя девушка. Об этом рассказали представители СУ СК РФ по региону.

По версии следователей, подозреваемый 1995 года рождения уединился с несовершеннолетней знакомой в своём гараже. Чтобы обогреть салон Lada Priora, молодой человек активировал двигатель. Затем сознательно вступил с девушкой в интимную связь.

Через некоторое время пара почувствовала ухудшение самочувствия. Парень вышел из транспортного средства и захотел выйти на свежий воздух. Он утверждает, что потерял сознание и лишь очнувшись вышел за пределы гаража.

Родственники задержанного вызвали "скорую помощь", однако его партнёрша уже была мертва. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стало удушение выхлопными газами, которые скопились в изолированном помещении. Полицейские продолжают пополнять доказательственную базу.