Стала известна участь погибших в аварии с автобусом в Москве

Тела погибших в сегодняшней аварии с автобусом в Москве будут доставлены в Царицынский морг. Некоторым родственникам еще предстоит опознание пострадавших.

Стоит напомнить, сегодня в Москве на Славянском бульваре произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло четыре человека. Как удалось установить правоохранителям, водитель автобуса не справился с управлением и выехал в подземный переход. Против него возбуждено уголовное дело.

Недавно стало известно, что погибших в ДТП отвезут в Царицынский морг. Родственникам двух жертв еще предстоит опознание своих близких. Среди погибших есть и несовершеннолетняя девушка.

Кроме того, Сергей Собянин, в связи с трагедией, распорядился провести проверки автопарков частных перевозчиков.