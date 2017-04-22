Житель Подольска после травмы более полугода вспоминает девушку

Житель города Подольск Московской области после травмы, полученной в апреле, потерял память и теперь заново знакомится со своей девушкой. Об этом рассказали местные СМИ.

Около восьми месяцев назад Сергей повздорил с охранником во время посещения клуба "Рио гранд". От удара он упал и расшиб голову об асфальт. Медики среди прочих травм диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму.

Теперь пациенту приходится восстанавливать в памяти события пяти забытых лет и проходить реабилитацию. Он отмечает, что не помнит свою возлюбленную Дарью, как с ней познакомился и почему полюбил. Тем не менее, он намерен встретить с ней Новый год и верит в возвращение воспоминаний.

Предположительно, виновный в тяжёлых последствиях травмы намерен отделаться штрафом. В то же время Сергею необходимо примерно 1,5 миллиона на лечение и судебные издержки - именно такую сумму намерен взыскать Евгений Зобов, адвокат пострадавшего.

Правозащитник отмечает, что характер ранения свидетельствует об ударе ногой по голове. Он считает, что охранник нанес вред умышленно и намеревался убить подзащитного.