В Барнауле женщина избила соседку ведром. Суд постановил выплатить пострадавшей сумму за моральный вред.

В столице Алтайского края вынесен приговор судебной инстанции по делу о нападении местной жительницы на свою знакомую. Известно, что одна из женщин в порыве споров не смогла удержать свои эмоции в мирном русле и при помощи подручного средства нанесла несколько ударов своей оппонентке. Средством нанесения ударов женщина выбрала металлическое ведро. В итоге соседке был нанесен легкий вред здоровью, однако ей пришлось пройти медицинские процедуры по восстановлению, а после этого она написала исковое заявление в прокуратуру.

После рассмотрения дела по существу состав суда постановил взыскать в пользу пострадавшей жительницы Барнаула сумму за понесенный моральный вред в размере десяти тысяч рублей, а также расходов, связанных с обращением в суд и лечением.

Истица приговором осталась недовольна, но судебная коллегия гражданских дел оставила приговор без изменений.