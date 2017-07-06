Житель Тверской области хранил в сарае 1,6 кг конопли

В Тверской области житель Калининского района хранил в своём сарае более 1,6 килограмма конопли. Так утверждают представители областного УМВД.

Во время обыска полицейские обнаружили крупную партию высушенных кустов зелёных растений в деревенской хозяйственной постройке, которая принадлежит мужчине 31-года. Эксперты-криминалисты исследовали образцы и установили, что они являются потенциальным наркотическим веществом.

Подозреваемый сообщил, что вырастил конопляные ростки на собственном земельном участке, высушил их и намеревался использовать для личных нужд.

Согласно законодательству, объём в 1673 грамма необходимо считать крупным. В связи с этим против владельца дурманящих стеблей в правоохранительных органах возбудили уголовное дело. За подобное нарушение закона ему грозит до 10 лет тюремного заключения.