В Москве пройдут проверки автопарков частных перевозчиков. Об этом рассказали в администрации российской столицы.

Московский градоначальник Сергей Собянин поручил после сегодняшнего трагического случая с автобусом на западе мегаполиса провести внеплановый осмотр автотранспорта городских перевозчиков. Это мероприятие пройдет под курированием департамента транспорта Москвы в ближайшее время.

Как отметил в столичной мэрии, подобные проверки проводят довольно часто и они затрагивают техническое состояние автобусного парка Москвы, частных перевозчиков, состояние здоровья водителей и иные нормативные требования, которые необходимо неукоснительно соблюдать при осуществлении внутригородских и междугородних перевозок пассажиров.

Напомним, что сегодня автобус при невыясненных обстоятельствах выехал на тротуар, где стояли люди, а затем остановился только на лестнице подземного перехода. В результате этого ДТП погибли четыре человека, еще около десяти ранены. Озвучены первые версии случившегося.