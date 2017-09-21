В Петербурге на рынке «Апраксин двор» произошла перестрелка

Выстрелы прогремели сегодня на рынке «Апраксин двор» в Петербурге. Полиция пока официально не комментирует инцидент.

Сегодня от очевидцев поступила информация, что в Петербурге по улице Садовой около рынка «Апраксин двор» произошла перестрелка. Насколько стало известно, в потасовке участвовало около 50-ти человек, а причиной ее стало право торговать на определенной точке.

На данный момент никаких более точных данных не имеется. Правоохранительные органы проверяют информацию о перестрелке. Сведений о пострадавших нет.