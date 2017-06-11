В Красноярске нетрезвая женщина перевернулась на автомобиле с двумя детьми

В Красноярске 24 декабря нетрезвая женщина опрокинула Toyota Prado вместе с двумя детьми. Об этом уведомили в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России.

Правоохранители установили, что водитель 29 лет управляла иномаркой в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты теста, который показал 0,92 мг/л. В салоне также ехали пассажирка 34 лет и две девочки 8-ми лет и 1,5 года.

По версии сотрудников ДПС, иномарка потеряла управление и наскочила на бордюр. От удара она перевернулась на асфальт и загорелась. Все люди, находящиеся внутри, спешно покинули транспортное средство и благополучно скрылись с места ДТП, без травм.

Вскоре личность водителя установили. Её разыскали по адресу проживания. В общем итоге работники ГИБДД возбудили несколько административных дел. Среди них: управление транспортом без документов и в пьяном виде, неправильная перевозка детей, отсутствие полиса ОСАГО, несоблюдение обязанностей при ДТП, повреждение дорожного ограждения. За всё вышеперечисленное подозреваемой грозят взыскания на общую сумму до 45 тысяч рублей, а также лишение прав сроком на 2 года.