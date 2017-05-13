Озвучены версии ДТП с автобусом на западе Москвы. После того, как транспорт въехал в пешеходный переход, погибли пять человек.

Следственные группы российской столицы в настоящий момент работают на месте трагического инцидента, который произошел сегодня в западной части Москвы.

Специалисты пока рассматривают в качестве наиболее вероятных, две версии случившегося.

По первой версии, автобус потерял управление из-за того, что его подрезала другая автомашина. Вторая версия гласит о том, что у транспортного средства не сработали вовремя тормоза и он затормозил лишь на ступенях подземного перехода, предварительно сбив несколько десятков человек на своем пути.

По предварительным данным правоохранительных органов, на месте инцидента погибли четыре человека. Некоторые СМИ распространяют неподтвержденную пока официально информацию о том, что погибших стало пять.

В районе ДТП у метро «Славянский бульвар» образовалась многокилометровая пробка.

Ранее сообщалось, что удалось установить перевозчика, которому принадлежал въехавший в переход автобус.