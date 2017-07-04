Житель Ростовской области продавал детское порно за криптовалюту. Сейчас злоумышленник задержан и ждет наказания.

Житель Новочеркасска Ростовской области нашел источник доходов. Он использовал запретные порнографические ресурсы, чтобы сбывать незаконным способом порноролики с участием несовершеннолетних.

За то, чтобы стать обладателями запретного контента, боролись жители Западной Европы. В частности, спрос на подобное видео присутствовал в Германии. Оплата при этом производилась популярной в последнее формой – через криптовалюту.

Российские специалисты смогли выявить личность злоумышленника. Им оказался нигде официально не работающий житель Ростовской области. В его жилище уже проведены специальные мероприятия по поиску дополнительных порноматериалов, распространение которых запрещена на территории России. Мужчина ожидает своего наказания.