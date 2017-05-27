В Новосибирске мужчина получил два года условно за нападение на депутата Заксобрания

В Новосибирске мужчина напал на депутата Заксобрания, ударив того по голове. Районный суд приговорил его к двум годам ограничения свободы условно.

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении гражданина Евгения Бизина за умышленное нанесение неопасных для жизни телесных повреждений должностному лицу. Виновный на протяжении следующих двух лет будет отбывать наказание условно.

Насколько удалось выяснить, Евгений Бизин с 2011 года обращался за помощью к одному из депутатов Заксобрания от КПРФ Андрею Жирнову. Несмотря на то, что последний в силу своих возможностей помогал Бизину, тот все равно через несколько лет сотрудничества остался недовольным и напал на Жирнова, нанеся ему удар по голове.

Угроз для жизни или здоровья депутата не было, однако за свой необдуманный поступок мужчине все равно придется отбыть наказание.