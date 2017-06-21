В Подмосковье потушен пожар на газозаправочной станции. Об этом сообщили специалисты МЧС по региону.

Сегодня в первой половине дня поступило сообщение, что произошло открытое возгорание автозаправочной станции, расположенной на трассе федерального значения М-5.

По тревожному звонку в пригороды Раменского выдвинулись несколько команд по борьбе с огненной стихией. Отмечается, что на фоне газозаправки выделялся факел, который поднимался на высоту трехэтажного здания. Горение удалось через некоторое время ликвидировать. Спасатели сообщили, что в профессиональном тушении пожара принимали участие более сорока человек личного состава МЧС, а также свыше десятка специальной техники.

Специалисты пока не называются реальную причину аварийной ситуации на потенциально опасном объекте вблизи автомобильной трассы. Пострадавших не обнаружено.