Установили компанию-оператора въехавшего в подземный переход автобуса

Установили оператора, которому принадлежит автобус, задавивший четырех человек в московском подземном переходе. Компания "Мострансавто" подтвердила владение машиной.

25 декабря транспортное средство с пассажирами попало в ДТП и скатилось по ступенькам возле станции "Славянский бульвар". Представители управления ГИБДД по Москве подтвердило наличие погибших. Различные источники сообщают о 10-15 пострадавших в результате инцидента.

Москвичи, ставшие свидетелями автокатастрофы, выкладывают фотографии с места происшествия в социальные сети. Тем временем сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах произошедшего и пытаются определить виновного.

Руководство "Мострансавто" добавило, что назначение автобуса, ставшего участником аварии - рейсовые перевозки. Его маршрут пока неизвестен.