Жительница Мурманска заявила об угрозах убийства со стороны матери

Жительница Мурманска 34-х лет заявила правоохранителям об угрозах жизни, исходящих от её матери. Об этом уведомили в пресс-службе областного УМВД.

По словам пострадавшей, женщина угрожала дочери, хваталась за нож а затем даже ранила её. Травмированной мурманчанке оказали медицинскую помощь в лечебном заведении.

Сотрудники полиции установили личность 52-летней женщины и возбудили против неё уголовное дело по факту угрозы убийства. Полицейские совместно со служащими Росгваридии задеражали подозреваемую, оформили подписку о невыезде и запретили покидать пределы Мурманска. Ей могут присудить до 2 лет тюремного заключения. Задержанная признала свою вину во время допроса. Ранее её не привлекали к уголовной ответственности.