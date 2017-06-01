В Финляндии успешно извлекли фонарик из электрического угря

В Финляндии из электрического угря успешно извлекли проглоченный карманный фонарик. Об этом стало известно изданию Yle.

В Хельсинки работник океанариума Sea Life случаной уронил прибор в один из аквариумов и не успел вытащить его до того момента, как угорь по кличке Райпе проглотил его. Отмечается, что животное и раньше проявляло гастрономический интерес к металлическим устройствам.

Сотрудники заведения обратились за помощью к специалистам из Университетской больницы, где согласились провести операцию экзотическому представителю фауны. Ветеринар Окко Сукура усвоил сведения из научной статьи о выработке угрями электроэнергии, благодаря чему успешно завершил процедуру. Во время процесса жабры Райпе постоянно смачивали водой, насыщенной кислородом.

Вместе с реабилитацией после наркоза процедура длилась около часа. Представители Sea Life отметили, что инцидент не навредил психике Райпе, ведь он до сих пор усердно питается.