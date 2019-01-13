Воскрес или не умирал? В Сочи на месте ДТП заметили известного преступника Цапка

По официальным данным, он скончался в 2014 году в СИЗО Краснодара.

В Сочи в ночь с 3 на 4 июня произошло ужасающее ДТП. Водитель белого BMW не справился с управлением и влетел в ограждение. Виновник ДТП не выжил, трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Среди пострадавших – неизвестная женщина. Над ней на одном из фото, которые попали в Сеть, склонился мужчина. Его лицо, скрытое под кепкой, случайно попало в объектив камеры. Уже вскоре его якобы опознали: замеченный на снимке с места ДТП человек поразительно похож на известно преступника, главаря жестокой Кущевской ОПГ Сергея Цапко. Это подтвердили жители станции Кущевской Краснодарского края, которые увидели снимки.

Однако из официальных источников известно, что Сергей Цапко скончался в медсанчасти краснодарского СИЗО в 2014 году из-за оторвавшегося тромба, закупорившего лёгочную артерию. Из тех же источников известно, что тело преступника кремировали, а место захоронения всё ещё скрывают. Сейчас россияне и организация «Центр Правосудия» пытаются с помощью обращения в прокуратуру разобраться – Цапко воскрес или не умирал?

Кущевская ОПГ принесла беду в дом не одной краснодарской семье. На счету банды Цапка убийства, грабежи, рэкет, изнасилования и разбой. Самое резонансное притупление Кущевская ОПГ совершила в 2010 году, когда напала на семью фермера: зверски убиты были 12 человек, среди которых 4 ребёнка. Жители станицы уверены, что Цапко помогли инсценировать смерть «свои люди» в правоохранительных органах, поэтому требуют служебного расследования и наказания всех виновных в фальсификации.