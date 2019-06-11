«Почему он не в колонии?»: Известный адвокат возмущена «щадящим» условным сроком для Навального

Лидеру ФБК в 2017 году продлили испытательный срок до 2020 года.

Адвокат Сталина Гуревич вновь призывает МВД обратить пристальное внимание на персону Алексея Навального. 12 июня он явился на марш в поддержку оправданного ранее журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По словам политика-антикоррупционера, он просто стоял, когда за него взялись правоохранители и поволокли в автозак. Сейчас Навальному грозит до 30 суток лишения свободы, но пока он задержан до утра 13 июня.

Все санкции, которые угрожают Навальному, кажутся незаконными Сталине Гуревич. В микроблоге она возмущается, почему оппозиционер ещё не в колонии после стольких правонарушений, причинённых или спровоцированных его деятельностью.

В 2017 году как следствие по делу «Ив Роше» Симоновский суд Москвы вручил политику «щадящий» условный срок — до 30 декабря 2020 года. За годы, которые Алексей Навальный провёл на свободе, он успел наворотить дел, которые вполне тянут на несколько лет в колонии. Так считает адвокат Гуревич.

Навальному продлен условный до 20 года. Теперь логичный вопрос к @mvd_official. У нас закон соблюдается только если Президент и Колокольцев озабоченность выскажут? Почему за многочисленные нарушения Навальный до сих пор не отправлен в колонию? Другим условникам тоже так можно? — Сталина Гуревич (@1133488) June 12, 2019

Вероятно, за Навальным могут стоят более весомые силы, которые спускают ему с рук многочисленные нарушения. Так, например, поклонники оппозиционера есть в Екатеринбургской гордуме в лице её председателя Евгения Ройзмана. На митинг в Москве Алексей позволил себе явиться в сопровождении охраны, считает главред PolitRussia Руслан Осташко, назвавший его «главным хайпожором» Москвы.

Правда, смысл охраны был непонятен: мужчина, запечатлённый рядом с оппозиционером, никак не мешал задержанию. Осташко считает, что охрана Навальному нужна была не для защиты, а для другого: чего – неизвестно.

Ранее Сталина Гуревич призывала ФНС РФ расследовать доходы семьи Навального и определить, за какие деньги и на каких условиях дочь оппозиционера будет учиться в Стэндфордском университете.