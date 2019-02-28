«ЕР» хочет узнать как борются с подтоплением в Севастополе

От мэрии города хотят компенсации убытков горожан и оценки действий профильных служб.

Владимир Немцев, победитель в предварительном круге голосования «Единой России» по 4 округу направил правительству города Севастополя официальное обращение, в коем требует убрать все повреждения, полученные городом во время ливня 7 июня. Помимо этого, он затребовал компенсацию убытков жителей и оценки действий профильных служб.

Немцев в официальном обращении отдельно попросил проследить за чистотой ливневой канализации, так как она часто бывает забита. По заявлению депутата «ЕР», ещё в прошлом году в Департамент городского хозяйства была отправлена просьба по разработке новой системы канализации, так как ситуация с водостоком становится хуже с каждым годом из-за новых жилых домов. Однако, никакого внимания на эту просьбу не обратили.