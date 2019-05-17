Суперджет научил: Самолёт «Аэрофлота» из-за грозы не смог сесть в Петербурге

Лайнер из Москвы кружил над аэропортом Пулково до тех пор, пока грозовые тучи не разошлись, сообщает региональная пресса

После трагедии в Шереметьево, когда 41 человек погиб в пожаре на борту лайнера «Сухой Суперджет 100» компании «Аэрофлот», авиаперевозчики стали более ответственно подходить к вопросу безопасности. Установлено, что трагедия случилась из-за попадания молнии в самолёт, из-за чего экипажи, вероятно, получили новые инструкции.

Так, сегодня стало известно, что борт «Аэрофлота», следующий рейсом SU 042 из Москвы в Санкт-Петербург, вынужден был кружить над аэропортом Пулково из-за грозы. Об этом со ссылкой на данные сайта Flightradar сообщила днём местная пресса. Самолёт не смог сесть в Петербурге некоторое время, но после того, как тучи разошлись, благополучно приземлился. Сообщается, что рейс сильно задержался и прибыл в 14:08. В компании инцидент пока не прокомментировали, но и без того понятно, что «Суперджет» научил «Аэрофлот» ответственности. Но какой ценой.