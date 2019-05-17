Злоупотребил полномочиями: В Приамурье взяли под арест начальника тыла МВД Робканова

Полицейский может «сесть» на 10 лет, если его вина будет доказана.

В субботу, 8 июня стало известно, что в Приамурье сотрудники УФСБ взяли под арест начальника тыла МВД Михаила Робканова. Благовещенский горсуд постановил заключить высокопоставленного полицейского под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 августа. Робканову предъявили обвинение в том, что он злоупотребил должностными полномочиями, которые повлекли тяжелые последствия для УМВД России по Амурской области. Незаконные действия подозреваемого нанесли ущерб общей суммой в 56 миллионов рублей.

По данным Следственного Коммитета, Михаил Робканов отдал приказ своим подчиненным принять работы по расширению отдела полиции в селе Екаетринославка, которые не были предусмотрены ранее заявленным контрактом, и, соответственно, заплатить за них. В результате, работа оплачена не была, что послужило началу проверки управлением ФСБ.

Помимо вопиющего случая превышения полномочий должностным лицом, контрольно-ревизионным центром под управлением МВД по Амурской области были выявлены множественные несоблюдения установленных правил в области выделенного бюджета. В частности, 4 миллиона рублей было потрачено на выплату «премий» 42 руководителям, при условии, что сотрудники среднего звена получили премии в значительно меньшем количестве.

Проверка также показала, что с начала 2019 года проводились выплаты полицейских пенсий 3 гражданам СНГ, которых по месту регистрации обнаружить не удалось.

Отчеты о выполнении приказов сотрудники МВД должны получить строго до 1 августа. Виновных должностных лиц будут привлекать к уголовной ответственности.