Наплевали на безопасность: Boeing планировала починить аварийный 737 MAX 8 после 2020 года

При этом компания осознавала, что система безопасности имеет серьёзные недочёты, отмечают СМИ.

В течение полугода два самолёта Boeing 737 MAX 8 авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air унесли жизни 346 пассажиров. По данным расследования, причиной послужила несовершенная система улучшения характеристик маневрирования по тангажу (MCAS). Associated Press получила в своё распоряжение внутренний документ Boeing, в котором говорится, что починить заведомо аварийный самолёт линии MAX планировалось только после 2020 года.

Это значит, что авиаконцерн знал о неполадках системы и наплевал на безопасность пассажиров. Представительство Boeing подтвердило информацию, уточнив, что обновлённую систему MCAS планировали ввести в эксплуатацию уже на новых моделях данного самолёта. О безопасности на старых моделях Boeing не задумывались.

Ожидание до 2020 года, вероятно, было связано с репутационным риском и дороговизной работы, которая предполагает спуск всех бортов на землю и их длительный простой. После двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии компания принялась чинить систему в этом году.

В марте издание Wall Street Journal сообщило, что крушения Boeing 737 MAX были вызваны именно работой системы MCAS. Самолёты ею оснастили после конструкторского ноу-хау: на линии MAX были установлены двигатели большей мощности и диаметра, из-за чего конструкторам пришлось укоротить крепления и вынести турбины перед крылом. Это привело к изменению аэродинамики борта: при взлёте самолёты задирают нос, повышается риск сваливания. Датчики MCAS должны были контролировать угол атаки и автоматически опускать нос самолёта – ошибка в расчётах исключила такую возможность.