Пожар в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ успешно устранён

Очаг возгорания располагался на цокольном этаже.

В воскресенье в павильоне «Рыболовство», что на ВДНХ, произошёл пожар. По информации спасателей, возгорание произошло на цокольном этаже, площадью 20 кв. метров. Это был склад стройматериалов. На нём находились утеплитель, который, скорее всего, и послужил причиной возгорания. Пожар был оперативно устранён, поэтому жертв среди рабочих не было.

Павильон демонстрирует историю рыболовства в СССР, также содержит картины и скульптуры, относящиеся к рыбному промыслу. Рядом сооружены рыбные питомники для демонстрации и разведения разных видов рыб. На втором этаже есть открытая терраса. Внешнее оформление здания похоже на советские речные вокзалы 1985 года, когда и был возведён павильон. Территориально он расположен на севере ВДНХ, близ четвёртого Каменского пруда.