Роспотребнадзор рассказал, как автосалоны дурят клиентов, используя банки

«Подставной» покупатель раскрыл мошенническую схему, в сети которой попал не один автомобилист.

После многочисленных жалоб от клиентов на автосалоны Екатеринбурга, Роспотребнадзор, используя тайного покупателя, произвёл тайную закупку в одном из автосалонов. В результате было выявлено ряд нарушений и целая схема по обману клиентов.

В основном, жалобы поступали о несостыковках документально заверенных данных с реальными. И так получалось, что де-юре клиенты брали машину своей мечты, а де-факто находилось множество условностей.

Тайный покупатель рассказал, что при помощи данной схеме клиентов прямым образом дурят, заставляя их поверить в закономерность своих слов. Агент, используя диктофон, записал 8-часовой разговор с мошенниками. Из разговора стало понятно, что мошенники, используя банки, обманывают простых граждан.

До подписания заведомо завышенного кредитного договора клиенту звонил якобы работник банка, который сообщал, что деньги были переведены автосалону, в результате чего пострадавший от безвыходности подписывал договор. Как предполагается, под видом банкира звонил работник автосалона.