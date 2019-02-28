Роспотребнадзор рассказал, как автосалоны дурят клиентов, используя банки

Сегодня, 16:20 \\ Происшествия

«Подставной» покупатель раскрыл мошенническую схему, в сети которой попал не один автомобилист.

После многочисленных жалоб от клиентов на автосалоны Екатеринбурга, Роспотребнадзор, используя тайного покупателя, произвёл тайную закупку в одном из автосалонов. В результате было выявлено ряд нарушений и целая схема по обману клиентов.

В основном, жалобы поступали о несостыковках документально заверенных данных с реальными. И так получалось, что де-юре клиенты брали машину своей мечты, а де-факто находилось множество условностей.

Тайный покупатель рассказал, что при помощи данной схеме клиентов прямым образом дурят, заставляя их поверить в закономерность своих слов. Агент, используя диктофон, записал 8-часовой разговор с мошенниками. Из разговора стало понятно, что мошенники, используя банки, обманывают простых граждан.

До подписания заведомо завышенного кредитного договора клиенту звонил якобы работник банка, который сообщал, что деньги были переведены автосалону, в результате чего пострадавший от безвыходности подписывал договор. Как предполагается, под видом банкира звонил работник автосалона.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Романов
Главное за неделю

Крабовый король: ФСБ Приморского края провела обыски у украинского олигарха

Силовики посетили компании и прежнее место жительства Дмитрия Дремлюги.

Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

 Во Владивостоке 27 мая установилась непогода. В понедельник поздним вечером во время...

Цена экзамена – жизнь? В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ

Девушка страдала врождённым пороком сердца, учителя уговаривали её отказаться от сдачи...

Будущий «чинуша» растет: Внук депутата из Вологды ударил учительницу и угрожал однокласснику

Женщина заступилась за ученика, на которого напал второклассник - тот переключил свое...

Теперь только на свалку: Халатность работников стройки стоила приморцу автомобиля

Пользователи социальных сетей окрестили улицу Арсеньева местом, где можно потерять своё...

В Улан-Удэ батут с детьми унесло ветром - трое в реанимации

 Ответственные за аттракцион сбежали с места трагедии и на данный момент их поисками...

«Золотые» разборки? В Петровском пруду нашли Audi игрока «Зенита»

Факт наличия пулевых отверстий, как сообщали СМИ, был опровергнут главой пресс-службы ВК...

Саратовская резня: В Вольске подросток ударил топором школьницу

 Правоохранительные органы уже задержали прибывшего с оружием в школу преступника

Президент новый, а правила старые: В ДНР нейтрализовали четырех бойцов ВСУ ответным ударом

Столкновение инициировали украинские войска, но ополченцы ответили в рамках дозволенного...

Эхо войны: В Эстонии обнаружили обломки советского самолета времен ВОВ

Военный самолет мог разбиться в 1944 году во время боев за освобождение города Тарту, -...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ