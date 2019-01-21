Стрельба в Вирджинии унесла жизни 12 человек - преступник ликвидирован

СМИ сообщили об очередной жертве, а полиция раскрыла подробности устранения преступника.

Пострадавший умер от полученных ранений по дороге в больницу, став 12 погибшим в перестрелке. Представители муниципальных властей Вирджиния-Бич не исключают, что число жертв может возрасти. В больнице находятся еще 4 раненых, два из которых пребывают в отделении интенсивной терапии на грани жизни и смерти, врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти пострадавших. Сообщается также об одном полицейском, получившем ранение в перестрелке, но выжившем благодаря бронежилету.

Преступник, открывший стрельбу в муниципальном здании, убит в перестрелке с полицейскими, при нем были пистолет и винтовка. Примечательно, что стрелявший являлся сотрудником того самого муниципального учреждения, работал в нем давно.

Полицейские сообщают, что им еще предстоит попасть в дом, в котором проживал преступник. В подобных случаях, когда человек открывает необоснованную стрельбу, в его жилище могут быть установлены взрывные устройства. Поэтому торопиться нельзя, пока все подходы к дому и сам дом не будут досконально обследованы, никто в него не войдет.

Посольство России в США направили в Госдепартамент запрос с целью установления присутствия среди пострадавших граждан России.