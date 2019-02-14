В последний путь: На крыше подмосковной электрички нашли труп мужчины

Тело найдено в Наро-Фоминске на железнодорожной станции Нара.

31 мая на крыше подмосковной электрички нашли труп мужчины. Фамилия, имя и социальные контакты погибшего пока не установлены, однако стражи правопорядка уже над этим работают.

В последний путь тело отправилось на кровле одного из вагонов электропоезда. Труп был найден на железнодорожной станции Нара в Нара-Фоминске, расположенном в Подмосковье.

Подробностей пока не сообщается – они находятся на стадии выяснения.