В последний путь: На крыше подмосковной электрички нашли труп мужчины

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Тело найдено в Наро-Фоминске на железнодорожной станции Нара.

31 мая на крыше подмосковной электрички нашли труп мужчины. Фамилия, имя и социальные контакты погибшего пока не установлены, однако стражи правопорядка уже над этим работают.

В последний путь тело отправилось на кровле одного из вагонов электропоезда. Труп был найден на железнодорожной станции Нара в Нара-Фоминске, расположенном в Подмосковье.

Подробностей пока не сообщается – они находятся на стадии выяснения.

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Автор - Ева Луганская
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