В Сарове девочка с подругами избила своего парня

Жестокое наказание определили юноше за то, что он не отвечал на сообщения своей суженой.

Город Саров в Нижегородской области продемонстрировал, что может произойти, ежели игнорировать свою любимую. Парень решил расстаться с девушкой, а посему стал её игнорировать. Та оказалась не промах, собрала «бригаду» подруг и они решили с юношей пообщаться на эту тему.

К сожалению, это всё не столь смешно. Девушки не просто унизили молодого человека, но сняли это на камеру и выложили во «ВКонтакте». На видео заметно как его избивают, переходя от подобия пощёчин к хлестанию зарядным шнуром от какого-то гаджета. Сам парень изредка отвечал на оскорбления, но в целом вёл себя чрезвычайно забито.

Эту видеозапись заметили в СМИ и передали информацию во внутренние органы, которые выяснили имена участниц довольно быстро. Отмечается, что сам юноша даёт показания против бывшей девушки.

Конкретные статьи, которые можно вменить девушкам, ещё не известны, однако юристы предполагают, что здесь могут рассматриваться 114-117 статьи УК РФ: лёгкий, средний вред, нанесение побоев и истязание. Более того, факт публикации видео тоже может быть добавлен в дело.