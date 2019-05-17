SSJ-100. Миллион выплатили власти Дагестана родственникам жертвы трагедии

Сегодня, 15:26 \\ Происшествия

Среди жертв аварии был юноша из Дагестана.

Власти Дагестана поддержали родственников Навруза Искандерова, который погиб в катастрофе в аэропорту «Шереметьево». Напомним, что 5 мая самолёт Sukhoj SuperJet-100 аварийно приземлился в московском аэропорту. Затем произошло возгорание воздушного судна «Аэрофлота». Происшествие погубило 41 человека.

Навруз Искандеров – мичман 23 лет, служивший на контрактной основе на военном корабле в Мурманске. Его друзья сообщили, что он был сиротой. Так же они уверен, что дагестанец погиб, до последнего пытаясь спасти людей.

Премьер-министр Дагестана Артём Здунов распорядился выплатить компенсацию родственникам погибшего в трагедии в размере миллиона рублей. А похороны прошли в поселке, где родился Навруз Искандеров – Усемикент, Каякентский район, куда пришли более 500 человек. Среди них были сослуживцы погибшего.

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Автор - Ярослав Петров
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