От судебных приставов Астрахани не спрятаться даже в могиле

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Причиной такого неординарного способа укрывательства от представителей органов правосудия, стал долг более 200 тыс рублей по выплате алиментов.

Мужчина долгое время уклонялся от своих обязательств перед родным ребенком, и его мать обратилась в Федеральную службу судебных приставов за помощью.

На предписания явиться в астраханскую службу ФССП к приставу, мужчина не отреагировал. В ходе оперативно-розыскных действий было установлено, что по адресу регистрации мужчина не проживает. Также было установлено место работы нарушителя, им оказалось одно из городских кладбищ, на котором он работал могильщиком.

Увидев приближающихся сотрудников ФССП, алиментщик попытался спрятаться в только что выкопанной могиле, он лег в нее и закрыл глаза. После того как к нему обратились по имени, он «воскрес» и дал объяснения.

Нарушитель выплатил штраф за уклонение от уплаты средств на детей, в отношении него инициирована досудебная проверка для принятия решения о привлечении к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного Кодекса РФ.

В своей работе сотрудники ФССП часто встречаются с изобретательными должниками. Они часто пытаются спрятаться в таких местах, откуда самим бывает сложно выбраться.

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Автор - Александр Бессонов
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