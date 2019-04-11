Эхо войны: В Эстонии обнаружили обломки советского самолета времен ВОВ

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Военный самолет мог разбиться в 1944 году во время боев за освобождение города Тарту, - предполагают эксперты.

Утром 30 мая стало известно, что в Эстонии строители обнаружили обломки советского самолета времен ВОВ с останками летчика внутри. По предварительным данным летательный аппарат является истребителем ЛаГГ-3.

Эхо ушедшей войны пролежало под землей приблизительно 75 лет. Строители, прокладывающие канализационную трассу под будущим жилым комплексов в городе Тарту, сделали находку совершенно случайно.

Очевидец рассказал, что в ходе работ ковш экскаватора что-то зацепил, рабочие стали рыть землю и обнаружили мотор и одну лопасть. Также были найдены останки человека, однако пока не известно находился ли летчик один в кабине или их было двое. Александр Коткин, руководящий Тартуским отделением поискового клуба рассказал, что на всех обнаруженных обломках отчетливо видны номера и русские буквы.

Воспользовавшись службой поиска Google, он вместе со своими сотрудниками сравнил изображения найденного самолета с аппаратом ЛаГГ-3 1938 года и выяснил, что именно этот самолет был выпущен в 1942 году. Предположительно через 2 года он разбился в бою, освобождая эстонский город от тартуской группировки немецкой армии.

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Автор - Алена Корнеева
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