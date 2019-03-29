Снова «майдан»? Во время протеста во Львове был жестоко избит чиновник

Националисты выломали дверь в городскую администрацию и изувечили руководителя аппарата горсовета.

В Украине снова вспыхнули протестные шествия с трагическими последствиями. И снова первые очаги появились на западе страны. В СМИ появились сведения о том, что в здание горсовета города Львова ворвались толпы протестующих. Как заявили представители Львовской горадминистрации, люди требовали «на разговор» заместителя мэра по вопросам ЖКХ. Митингующих попытались усмирить три чиновника, в том числе и руководитель аппарата горсовета Евгений Бойко. Представители мэрии предприняли попытку поговорить с «активистами» перед входом в здание, но люди потребовали впустить их в зал для сессионных заседаний.

60 человек из числа украинских националистов, о которых сообщили в пресс-службе Львовской горадминистрации, якобы намеревались пройти на аппаратное совещание, однако оно уже состоялось раньше по техническим причинам. Это митингующим стало достаточно, после чего они напали на охранника. Затем во время протеста ими был жестоко избит чиновник Бойко – с травмой селезенки он попал в больницу.

Позже в администрации заявили, что так называемые активисты, на деле таковыми не являются. Дескать, это проплаченные люди, которых наняли для выполнения определенных задач по дестабилизации обстановки в городе. Также стало известно, что дебоширы попытались взломать кабинет мэра Андрея Садового, но попытка окончилась неудачей.

Напомним, что «майдан» в 2013 году также начинался с непонятных штурмов администраций западных городов Украины. И возможно он состоится снова – ситуация до боли знакомая. Вернулся в страну и предполагаемый лидер нового «майдана» Михаил Саакашвили. Сложно считать эти события простым совпадением. Не исключено, что президенту Зеленскому придется спасаться бегством, как когда-то Януковичу.