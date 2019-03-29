Снова «майдан»? Во время протеста во Львове был жестоко избит чиновник

Сегодня, 21:23 \\ Происшествия

Националисты выломали дверь в городскую администрацию и изувечили руководителя аппарата горсовета.

В Украине снова вспыхнули протестные шествия с трагическими последствиями. И снова первые очаги появились на западе страны. В СМИ появились сведения о том, что в здание горсовета города Львова ворвались толпы протестующих. Как заявили представители Львовской горадминистрации, люди требовали «на разговор» заместителя мэра по вопросам ЖКХ. Митингующих попытались усмирить три чиновника, в том числе и руководитель аппарата горсовета Евгений Бойко. Представители мэрии предприняли попытку поговорить с «активистами» перед входом в здание, но люди потребовали впустить их в зал для сессионных заседаний.

60 человек из числа украинских националистов, о которых сообщили в пресс-службе Львовской горадминистрации, якобы намеревались пройти на аппаратное совещание, однако оно уже состоялось раньше по техническим причинам. Это митингующим стало достаточно, после чего они напали на охранника. Затем во время протеста ими был жестоко избит чиновник Бойко – с травмой селезенки он попал в больницу.

Позже в администрации заявили, что так называемые активисты, на деле таковыми не являются. Дескать, это проплаченные люди, которых наняли для выполнения определенных задач по дестабилизации обстановки в городе. Также стало известно, что дебоширы попытались взломать кабинет мэра Андрея Садового, но попытка окончилась неудачей.

Напомним, что «майдан» в 2013 году также начинался с непонятных штурмов администраций западных городов Украины. И возможно он состоится снова – ситуация до боли знакомая. Вернулся в страну и предполагаемый лидер нового «майдана» Михаил Саакашвили. Сложно считать эти события простым совпадением. Не исключено, что президенту Зеленскому придется спасаться бегством, как когда-то Януковичу.

Поделиться новостью:
Автор - Ева Луганская
Главное за неделю

Превысила полномочия: В Ростове задержана и. о. главного налогового инспектора

Действия Ирины Александровой привели к хищению 21 млн рублей.

Родителям девушки со скандального выпускного во Владивостоке грозит штраф

Семье девушки придется заплатить за полицейскую форму для «взрослой» вечеринки, однако о...

Родителям девушки со скандального выпускного во Владивостоке грозит штраф

Семье девушки придется заплатить за полицейскую форму для «взрослой» вечеринки, однако о...

В Подмосковье «яжемать» распылила газ в лицо 4-летней девочке и её бабушке

Неадекватная жительница Видного набросилась с перцовым баллончиком на пенсионерку и её...

Не успели сдать - развалился: В ЖК «Логика» в Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов

 Риелтор хотел показать квартиру, а показал разрушенный дом.

Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

 Во Владивостоке 27 мая установилась непогода. В понедельник поздним вечером во время...

До Черкалина не дотянул: Первый замглавы администрации Балашихи попался на «мизерной» взятке

4 млн. рублей - цена «закрытых глаз» Алексея Коваля на некачественные дороги, согласно...

В Подмосковье «яжемать» распылила газ в лицо 4-летней девочке и её бабушке

Неадекватная жительница Видного набросилась с перцовым баллончиком на пенсионерку и её...

Покорить Эверест и умереть. Альпинист из Великобритании скончался при спуске с вершины

Уже 20 человек погибло при покорении горы с начала весеннего сезона, сообщают в...

Чудное поколение. Выпускники устроили БДСМ-вечеринку во Владивостоке

В школу на «прощальную вечеринку» выпускники пришли в особых костюмах, чем вызвали...

Под Оренбургом двухлетний ребёнок сломал плечо в стиральной машине

Брошенный без присмотра мальчик засунул руку в центрифугу стиральной машины, сообщили в...

Преступное сообщество – СК Дагестана просит об аресте 5 сотрудников Росреестра

Чиновники владеют более 300 объектами недвижимости на десятки миллиардов рублей.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ