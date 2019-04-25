Эпидемия кукушек: В Москве очередная горе-мамаша оставила детей в публичном месте

Опасная тенденция вырисовывается среди столичных родительниц, потому правоохранительным органам и властям следует позаботиться, чтобы она не захлестнула всю Россию.

Представители МВД города Москвы сообщили об очередной горе-мамаше, которая решила избавить себя от родительских обязанностей, потому оставила в одном из хостелов столицы собственных детей. После этого она решила быстро ретироваться с места событий и больше ее никто не видел. Как сообщают представители правоохранительных органов, малышам около года. На данный момент они в руках врачей, с ними все в порядке.

По всей видимости, столицу захлестнула своего рода эпидемия кукушек, потому как местные родительницы, в буквальном смысле, одна за другой бросают своих чад в публичных местах, а после сбегают с места. Одной из первых крупных историй по этому поводу стала ситуация опять же в Москве, когда мать-кукушка оставила свое чадо у поликлиники по улице Бутырской. Ситуацию тут же раструбили по всей России, потому как родительница оказалась, помимо всего прочего, абсолютно уверенной в своей правоте и на допросе ни проронила ни слезинки. Также вскоре после этого очередная «кукушка» Виктория Шматенко оставила малолетнего сына в многолюдном торговом центре.

Правоохранительным органам однозначно следует начать действовать куда как активнее, потому как при таком сценарии ситуация может выйти из-под контроля. Все те мамаши, которые хоть однажды задумывались о таком страшном поступке могут воспринять это, как сигнал к действию.