Цена экзамена – жизнь? В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ

Девушка страдала врождённым пороком сердца, учителя уговаривали её отказаться от сдачи ЕГЭ, видя, что ей нездоровится, но она и её родители приняли решение остаться на экзамене.

В Чебоксарах внезапно скончалась школьница. Девушка умерла прямо во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школе №38. Сама она училась в заведении №27. Сообщение о трагедии появилось сегодня днём на сайте Минздрава Чувашии.

Подробности инцидента пока не раскрываются, но уже известно, что девушке нездоровилось с утра. Учителя и руководство школы отговаривало её и родителей от участия в ЕГЭ, поскольку было известно, что девочка страдает от врождённого порока сердца. Несмотря на все уговоры, школьница не отказалась от сдачи экзамена.

В итоге спустя час после начала ей стало плохо, ученица отпросилась выйти в коридор, где потеряла сознание. Дежурившие на месте медики предприняли попытки реанимировать школьницу, но все усилия оказались напрасными. В настоящее время обстоятельства смерти подростка устанавливают правоохранители. В этом случае можно отметить, что страшная цена ЕГЭ – жизнь.