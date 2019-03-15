Цена экзамена – жизнь? В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ

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Девушка страдала врождённым пороком сердца, учителя уговаривали её отказаться от сдачи ЕГЭ, видя, что ей нездоровится, но она и её родители приняли решение остаться на экзамене.

В Чебоксарах внезапно скончалась школьница. Девушка умерла прямо во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школе №38. Сама она училась в заведении №27. Сообщение о трагедии появилось сегодня днём на сайте Минздрава Чувашии.

Подробности инцидента пока не раскрываются, но уже известно, что девушке нездоровилось с утра. Учителя и руководство школы отговаривало её и родителей от участия в ЕГЭ, поскольку было известно, что девочка страдает от врождённого порока сердца. Несмотря на все уговоры, школьница не отказалась от сдачи экзамена.

В итоге спустя час после начала ей стало плохо, ученица отпросилась выйти в коридор, где потеряла сознание. Дежурившие на месте медики предприняли попытки реанимировать школьницу, но все усилия оказались напрасными. В настоящее время обстоятельства смерти подростка устанавливают правоохранители. В этом случае можно отметить, что страшная цена ЕГЭ – жизнь.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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