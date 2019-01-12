Теперь только на свалку: Халатность работников стройки стоила приморцу автомобиля

Сегодня, 02:25 \\ Происшествия

Пользователи социальных сетей окрестили улицу Арсеньева местом, где можно потерять своё авто. Об этом сообщает PRIMPRESS.

За пару минут автомобиль, припаркованный около дома, превратился в консервную банку. Порывом ветра стёкла на соседнем строящемся объекте снесло на крышу авто. Предположительно такой инцидент мог стать результатом халатности работников, оставивших строительный материал в неположенном месте. По словам очевидцев, стеклопакеты приземлились на крышу неудачно припаркованного авто примерно с шестого этажа.

Этот инцидент случился по адресу Арсеньева, 2 в городе Владивосток. На строящемся объекте жилого комплекса «Аквамарин» близ жилых домов, без присмотра были оставлены строительные материалы. Строящийся комплекс планируется сдать в первой половине 2020 года.

Автомобиль, которому так «повезло» — это Subaru Impreza. От удара приземлившихся на неё стёкол, проломило крышу и была повреждена задняя часть кузова. «Вишенкой на торте» стали разбитые окна и оптика. Так халатность работников стройки стоила приморцу автомобиля, теперь его можно отправить только на свалку, так как ремонту он не подлежит.

Ранее во Владивостоке уже происходил инцидент из-за погодных условий, где пострадавшими стали не один, а целый ряд припаркованных автомобилей. Рухнувшая опорная стена уже был в ужасном состоянии, поэтому погода просто помогла случится тому, что и без этого было очевидно. Этот случай произошёл на Ладыгина, 11.

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Автор - Варя Дуналько
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