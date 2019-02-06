Будущий «чинуша» растет: Внук депутата из Вологды ударил учительницу и угрожал однокласснику

Женщина заступилась за ученика, на которого напал второклассник - тот переключил свое внимание на нее.

Стало известно, что внук депутата из Вологды ударил учительницу и угрожал однокласснику тем, что проломит ему голову. Дело в том, что второклассник совершил нападение на другого ученика, и преподавательница решила заступиться за ребенка. В этом случае «драчун» переключил внимание на учительницу и ударил ее. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в классе за счет родителей, которые устали от вседозволенности «депутатского» ребенка. Так что же, будущий «чинуша» растет? Кто знает, но его нападки на ребят и поведение просто неприемлемо, особенно для второклассника.

При этом удивляет, что дело приняло общественный резонанс только после публикации видео. Неужели родители раньше не жаловались на задиристого ученика? Скорее всего, жаловались, но словосочетание «внук депутата», видимо распространяет неприкосновенность и на ближайших родственников. Ребенок, видимо, почувствовав безнаказанность, решил делать все, что вздумается. Однако все в этой жизни возвращается бумерангом и хотелось бы верить, что после этого случая второкласснику будет хотя бы стыдно за свое поведение. А родители, в свою очередь, ему расскажут, что такое «хорошо» и что такое «плохо».