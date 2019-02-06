Будущий «чинуша» растет: Внук депутата из Вологды ударил учительницу и угрожал однокласснику

Сегодня, 14:38 \\ Происшествия

Женщина заступилась за ученика, на которого напал второклассник - тот переключил свое внимание на нее.

Стало известно, что внук депутата из Вологды ударил учительницу и угрожал однокласснику тем, что проломит ему голову. Дело в том, что второклассник совершил нападение на другого ученика, и преподавательница решила заступиться за ребенка. В этом случае «драчун» переключил внимание на учительницу и ударил ее. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в классе за счет родителей, которые устали от вседозволенности «депутатского» ребенка. Так что же, будущий «чинуша» растет? Кто знает, но его нападки на ребят и поведение просто неприемлемо, особенно для второклассника.

При этом удивляет, что дело приняло общественный резонанс только после публикации видео. Неужели родители раньше не жаловались на задиристого ученика? Скорее всего, жаловались, но словосочетание «внук депутата», видимо распространяет неприкосновенность и на ближайших родственников. Ребенок, видимо, почувствовав безнаказанность, решил делать все, что вздумается. Однако все в этой жизни возвращается бумерангом и хотелось бы верить, что после этого случая второкласснику будет хотя бы стыдно за свое поведение. А родители, в свою очередь, ему расскажут, что такое «хорошо» и что такое «плохо».

Поделиться новостью:
Автор - Алина Изотова
Главное за неделю

Превысила полномочия: В Ростове задержана и. о. главного налогового инспектора

Действия Ирины Александровой привели к хищению 21 млн рублей.

Родителям девушки со скандального выпускного во Владивостоке грозит штраф

Семье девушки придется заплатить за полицейскую форму для «взрослой» вечеринки, однако о...

Родителям девушки со скандального выпускного во Владивостоке грозит штраф

Семье девушки придется заплатить за полицейскую форму для «взрослой» вечеринки, однако о...

В Подмосковье «яжемать» распылила газ в лицо 4-летней девочке и её бабушке

Неадекватная жительница Видного набросилась с перцовым баллончиком на пенсионерку и её...

Не успели сдать - развалился: В ЖК «Логика» в Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов

 Риелтор хотел показать квартиру, а показал разрушенный дом.

До Черкалина не дотянул: Первый замглавы администрации Балашихи попался на «мизерной» взятке

4 млн. рублей - цена «закрытых глаз» Алексея Коваля на некачественные дороги, согласно...

Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке

 Во Владивостоке 27 мая установилась непогода. В понедельник поздним вечером во время...

В Подмосковье «яжемать» распылила газ в лицо 4-летней девочке и её бабушке

Неадекватная жительница Видного набросилась с перцовым баллончиком на пенсионерку и её...

Чудное поколение. Выпускники устроили БДСМ-вечеринку во Владивостоке

В школу на «прощальную вечеринку» выпускники пришли в особых костюмах, чем вызвали...

Покорить Эверест и умереть. Альпинист из Великобритании скончался при спуске с вершины

Уже 20 человек погибло при покорении горы с начала весеннего сезона, сообщают в...

Преступное сообщество – СК Дагестана просит об аресте 5 сотрудников Росреестра

Чиновники владеют более 300 объектами недвижимости на десятки миллиардов рублей.

Под Оренбургом двухлетний ребёнок сломал плечо в стиральной машине

Брошенный без присмотра мальчик засунул руку в центрифугу стиральной машины, сообщили в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ