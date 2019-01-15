Дикий кабан ворвался в переполненную столовую и разгромил там все

В Китае в переполненную столовую одной из автомобильных компаний в провинции Чжэцзян ворвался дикий кабан и разгромил там все. От агрессии зверя пострадали люди. Об этом информирует Daily Mail.

На автомобильном предприятии города Нинбо (Китай) произошло ЧП. Во время обеда, когда сотрудники находились в столовой и ели, туда забежал дикий кабан.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из сотрудников с подносом обернулся и тут же стремительно побежал в противоположно направлении. За ним устремились и другие. Спустя несколько секунд в столовую ворвался кабан, который устроил погром. Люди убегали и забирались на столы, спасаясь от агрессии зверя.

Сообщается, что кабан проник на предприятие через черный ход. Далее он попал в столовую. Из нее животное попыталось выбраться через окно, но из-за больших размеров кабан не влез, поэтому он разбил окно.

После разгрома в столовой кабан стал бушевать на улице. Группа фермеров попыталась усмирить дикое животное. Одного из мужчин кабан покусал. Тогда было принято оперативное решение умертвить зверя.

В данном регионе Китая занимаются сохранением кабанов. В период с 20 апреля по 20 октября охота на зверя запрещена. Однако если он представляет угрозу для жизни человека, то разрешается предпринимать даже самые кардинальные меры.