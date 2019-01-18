«Золотые» разборки? В Петровском пруду нашли Audi игрока "Зенита"

Сегодня, 15:38 \\ Происшествия

Факт наличия пулевых отверстий, как сообщали СМИ, был опровергнут главой пресс-службы ВК «Зенит».

6 мая в Петровском пруду Санкт-Петербурга обнаружили золотистый Audi. Рядом с автомобилем заметили и задержали двух юношей около 25 лет.

Владелец авто, Александр Волков, подал заявление в полицию, но у него не получается точно оценить ущерб, который нанесли машине. Этот автомобиль ему подарили за участие в Олимпиаде-2012, прошедшей в Лондоне. Приблизительная стоимость машины – 2 млн рублей. Официально зарегистрирована в Казани.

Ранее в СМИ прошла информация об обнаруженных пулевых отверстиях и тряпках с каким-то бурым веществом. Однако, пресс-служба волейбольного клуба «Зенит» сразу выступила с опровержением.

Ранее Александр Волков, многократный призёр Олимпиад, перешёл из казанского «Зенита» в петербуржский и его назвали очень сильным игроком. Быть может это происки конкурентов из прошлого клуба и это самые настоящие «золотые» разборки? Особенно, если учесть, что ВК спонсируется «Газпромом».

Поделиться новостью:
Автор - Ярослав Петров
Главное за неделю

Превысила полномочия: В Ростове задержана и. о. главного налогового инспектора

Действия Ирины Александровой привели к хищению 21 млн рублей.

Родителям девушки со скандального выпускного во Владивостоке грозит штраф

Семье девушки придется заплатить за полицейскую форму для «взрослой» вечеринки, однако о...

Родителям девушки со скандального выпускного во Владивостоке грозит штраф

Семье девушки придется заплатить за полицейскую форму для «взрослой» вечеринки, однако о...

В Подмосковье «яжемать» распылила газ в лицо 4-летней девочке и её бабушке

Неадекватная жительница Видного набросилась с перцовым баллончиком на пенсионерку и её...

Не успели сдать - развалился: В ЖК «Логика» в Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов

 Риелтор хотел показать квартиру, а показал разрушенный дом.

В Подмосковье «яжемать» распылила газ в лицо 4-летней девочке и её бабушке

Неадекватная жительница Видного набросилась с перцовым баллончиком на пенсионерку и её...

Заклинил механизм: В Воронеже прибор для лечения рака убил пациентку

Факт смерти подтвержден, однако связи со сбоем в оборудовании не обнаружено, - заявили в...

До Черкалина не дотянул: Первый замглавы администрации Балашихи попался на «мизерной» взятке

4 млн. рублей - цена «закрытых глаз» Алексея Коваля на некачественные дороги, согласно...

Чудное поколение. Выпускники устроили БДСМ-вечеринку во Владивостоке

В школу на «прощальную вечеринку» выпускники пришли в особых костюмах, чем вызвали...

Преступное сообщество – СК Дагестана просит об аресте 5 сотрудников Росреестра

Чиновники владеют более 300 объектами недвижимости на десятки миллиардов рублей.

Принуждали к вегетарианству: в тюрьму посадили родителей за истощение дочери

 В Швеции родители полуторогодовалой дочери принуждали ребенка к вегетарианству. За это...

Покорить Эверест и умереть. Альпинист из Великобритании скончался при спуске с вершины

Уже 20 человек погибло при покорении горы с начала весеннего сезона, сообщают в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ