«Золотые» разборки? В Петровском пруду нашли Audi игрока "Зенита"

Факт наличия пулевых отверстий, как сообщали СМИ, был опровергнут главой пресс-службы ВК «Зенит».

6 мая в Петровском пруду Санкт-Петербурга обнаружили золотистый Audi. Рядом с автомобилем заметили и задержали двух юношей около 25 лет.

Владелец авто, Александр Волков, подал заявление в полицию, но у него не получается точно оценить ущерб, который нанесли машине. Этот автомобиль ему подарили за участие в Олимпиаде-2012, прошедшей в Лондоне. Приблизительная стоимость машины – 2 млн рублей. Официально зарегистрирована в Казани.

Ранее в СМИ прошла информация об обнаруженных пулевых отверстиях и тряпках с каким-то бурым веществом. Однако, пресс-служба волейбольного клуба «Зенит» сразу выступила с опровержением.

Ранее Александр Волков, многократный призёр Олимпиад, перешёл из казанского «Зенита» в петербуржский и его назвали очень сильным игроком. Быть может это происки конкурентов из прошлого клуба и это самые настоящие «золотые» разборки? Особенно, если учесть, что ВК спонсируется «Газпромом».