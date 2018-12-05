Под Оренбургом двухлетний ребёнок сломал плечо в стиральной машине

Брошенный без присмотра мальчик засунул руку в центрифугу стиральной машины, сообщили в УМВД.

Неоднократно СМИ сообщали о печальных или даже трагических событиях, в ходе которых пострадавшими выступали маленькие дети. Чаще всего малыши получают травмы и гибнут по недосмотру родителей, которые оставляют детей наедине с опасностью.

Очередной подобный случай произошёл в Бузулуке под Оренбургом. Здесь двухлетний ребёнок сломал плечо в стиральной машине. Мальчика в городскую больницу экстренно доставила бригада скорой медицинской помощи. Персонал клиники немедленно сообщил о случившемся в полицию.

Как выяснили правоохранители, мальчик травмировался дома. Мать ребёнка оставила маленького сына без присмотра, он заигрался и сунул руку в центрифугу стиральной машины, сообщают в УМВД области. К женщине у полицейских теперь масса вопросов. В частности, ей придётся объяснить, как двухлетний малыш оказался без присмотра рядом с работающей техникой в открытом состоянии. Вероятнее всего, женщину ждёт административная ответственность за свою халатность.

Сейчас пострадавшему мальчику оказывается вся необходимая помощь, его жизни ничего не угрожает. В МВД уже обратились к родителям маленьких детей с просьбой ответственно относиться к своим родительским обязанностям и следить за безопасностью собственных детей.