Не успели сдать - развалился: В ЖК «Логика» в Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов

Сегодня, 10:49 \\ Происшествия

Риелтор хотел показать квартиру, а показал разрушенный дом.

24-го мая в Самаре очевидцами было сообщено, что ЖК «Логика» обрушились 24 этажа лестничных проемов. Дом был готов под сдачу квартир, но когда покупатели с риелтором хотели осмотреть квартиры они обнаружили, что дом ещё не успели сдать, а он уже развалился. Из-за обвала лестничных проемов покупатели не смогли даже попасть в необходимую квартиру.

Данный дом находится на пересечении улиц Авроры и Съездовской в Октябрьском районе со стоимостью квартир от 2 миллионов рублей. По версии застройщика квартиры должны были сдаваться во втором квартале 2020 года.

МЧС сообщает что пострадавших и погибших на месте крушения нет.

Сами же работники сообщают, что никакого крушения и вовсе не было, а всё это не более чем просто слухи конкурентов. Также рабочие считают, что покупатели увидели просто строительную пыль и решили, что что-то обвалилось.

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Автор - Дмитрий Романов
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