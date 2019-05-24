Родителям девушки со скандального выпускного во Владивостоке грозит штраф

Сегодня, 08:50 \\ Происшествия

Семье девушки придется заплатить за полицейскую форму для «взрослой» вечеринки, однако о штрафах для продавцов этой одежды речь не идет.

Родителям девушки со скандального выпускного во Владивостоке грозит штраф. Информация поступила в СМИ от представителя управления МВД РФ по Приморскому краю. Правоохранительные органы быстро отреагировали на то, что одна из участниц необычной вечеринки была одета в форму полицейского. Вероятно, девушка понятия не имела, что за таким может последовать наказание, ведь спецодежду сотрудника полиции можно без проблем приобрести в специализированных магазинах с костюмами. Теперь семье одиннадцатиклассницы полицейская форма обойдется еще дороже, но сумма штрафа пока не уточняется. Некоторые СМИ предполагают, что родителей девушки просто хотят немного припугнуть.

Вместе с девушкой нестандартный внешний вид выбрали и ее одноклассники. Так, парни выбрали образ «зайчика» - с ушами, черными брюками, подтяжками и черным скотчем на груди. Юношам с голым торсом штраф не положен, они отделаются выговорами. Однако ходят слухи, что одного из выпускников хотят вовсе отчислить из школы за использование огнетушителя.

Административное наказание не представляет для родителей девушки серьезной угрозы.

Однако возникает другой вопрос: кто продал ей спецодежду полицейского с погонами и скольким еще людям в стране она продается ежедневно? В сложившейся ситуации кроме самой выпускницы было бы уместно проверить точки продажи таких костюмов. Если в законе прописано, что ношение полицейской формы человеком другой профессии грозит штрафом, разве не нужно запретить продавать эту одежду? Закрывая глаза на свободную реализацию такого товара, полиция, будто спокойно подставляет под удар своих же граждан.

«Взрослая» вечеринка по случаю окончания школы ранее произошла во Владивостоке. Скандальный выпускной поднял на уши всю страну. Помимо необычных костюмов, которые уже ассоциируют с БДСМ-тематикой, школьники также пускали разноцветный дым, громко кричали, пели.

Директор учебного заведения не была к этому готова: сейчас она рассматривает вариант увольнения по собственному желанию. В сети россияне пытаются защитить детей от нападок, ведь голым никто по школе не ходил. В их поддержку создана петиция.

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Автор - София Волкова
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