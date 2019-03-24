В Подмосковье «яжемать» распылила газ в лицо 4-летней девочке и её бабушке

Неадекватная жительница Видного набросилась с перцовым баллончиком на пенсионерку и её невестку за то, что те сделали замечание её матерившемуся ребёнку.

Агрессивные мамочки в России уже давно стали отдельной социальной группой, которую легко узнают на улицах по характерной наглой манере поведения. Женщины, которые считают, что им все обязаны лишь за то, что они воспитывают своих детей, зачастую сами ведут аморальный образ жизни либо просто высокомерно относятся к окружающим, в том числе к таким же родителям, как и они. Очередная такая «яжемать» накануне устроила переполох в Подмосковье.

Жительница Видного первая обратилась в полицию, сообщив о нападении двух женщин. Правда, вскоре выяснилось, что заявительница была не жертвой, а нападавшей. Камеры наружного видеонаблюдения показали, как дама выхватила перцовый баллончик и распылила газ в лицо 4-летней девочке, её бабушке и матери.

По словам пострадавших, дочь неадекватной женщины подбежала к их ребёнку – дети не поделили качели во дворе. Посторонняя девочка внезапно начала вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, на что ей сделали замечание. Это, как утверждают, мама и бабушка 4-летней малышки и послужило толчком к необъяснимой агрессии со стороны «яжематери» с баллончиком. В настоящее время в инциденте разбирается полиция.