Преступное сообщество – СК Дагестана просит об аресте 5 сотрудников Росреестра

Чиновники владеют более 300 объектами недвижимости на десятки миллиардов рублей.

Следственный комитет Дагестана успешно продвигается в расследовании о хищении государственного имущества. По данным следствия, суммарный ущерб государству от действий чиновников перешёл в категорию «крупного» - это 370 миллионов рублей.

Поэтому СК просит об аресте 5 главных фигурантов по делу о хищениях – экс-главы местного управления Росреестра Сафиюлы Магомедова, а также сотрудников Рената Шихвеледова, Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Адили Клычевой. Дело по факту завели в среду, 22 мая, по частям 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ. Подельниками в совершении противозаконных действий в отношении государства называют местного депутата Раджабова и регионального эксперта управления Росреестра Зулейхат Дагирову. Они уже задержаны.

Сотрудников Росреестра подозревают в организации преступного сообщества в начале 2000-х. Деятельность группировки состояла в махинациях с земельными участками, принадлежащими государству.

На данный момент следствию известно о более 300 объектах недвижимости, стоимость которой составила 20 миллиардов рублей. По данным экспертов, это 20% от годового дохода бюджета региона.

Ранее под горячую руку СК России попались сотрудники и экс-сотрудники других ведомств с необъяснимо большими состояниями. У чиновников Совета Федерации обнаружилось 40 миллиардов рублей, у полковника ФСБ – 12 миллиардов, у полковника МВД – 9 миллиардов. Кроме того, у задержанных изымали драгоценности в большом количестве. Происхождение состояний чиновников выясняет СК.