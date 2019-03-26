Рыбный коллапс? В Ростовской области заражена рыба опасными паразитами

Сегодня, 10:41 \\ Происшествия

В нескольких районах ростовской области найдена рыба, которая заражена опасными паразитами, которые грозят вымиранием рыбы.

Референтный центр Россельхознадзора в четырех районах Ростовской области обнаружил в карпах и толстолобиках такие паразитические заболевания: диплостомоз, постодиплостомоз, дактилогироз, гиродактилоз и триходиниоз. Речь идет о Сельском, Семикаракорском, Азовском и Мартыновском районах, где и были обнаружены зараженные виды рыб.

То, что в Ростовской области заражена рыба опасными паразитами, для людей ничем не грозит. Однако для рыбы это может грозить не только потерей товарного вида, но и массовым вымиранием. В Россельхознадзоре рассказали, что причиной этим заболеваниям может служить загрязнение воды. Ранее в Ростовской области обнаружили в судаке герпесвирусы, которые оказались уже опасными для человека. До 7% популяции этой рыбы заражены, которые следует уже утилизировать.

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Автор - Андрей Вознесенский
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