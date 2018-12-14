Принуждали к вегетарианству: в тюрьму посадили родителей за истощение дочери

Сегодня, 03:37 \\ Происшествия

В Швеции родители полуторогодовалой дочери принуждали ребенка к вегетарианству. За это их посадили в тюрьму после того, как девочка попала в больницу с истощением. Малышка весила менее 6 кг. при минимальной для ее возраста норме в 9 кг. Об этом информирует Dagens Nyheter.

 Полиция Швеции в городе Гётеборг арестовала родителей-вегетарианцев, которые принуждали свою дочь полутора лет есть растительную пищу.

Случай стал известен после того, как девочка попала в больницу в тяжелом состоянии. Ребенок был сильно истощен. При минимальной норме веса в 9 кг. она весила менее 6 кг. Кроме того, у дочки вегетарианцев обнаружили серьезную нехватку в организме витамина В12, который необходим для полноценного функционирования мозга и развития нервной системы.

Полиция и социальные службы занялись данным случаем. Выяснилось, что дочка вегетарианцев находилась на грудном вскармливании, а также ей давали пюре из овощей. Никаких других витаминных добавок, круп и мяса в ее рационе не было.

О том что родители принуждают свою дочь к вегетарианству стало известно только после того, как девочка попала в больницу. Семья жила уединенно, ни с кем не общалась. К тому же девочка не была даже зарегистрирована после рождения.

Сейчас здоровье малышки в норме. Ее родителей за принуждение к вегетарианству посадили в тюрьму на три месяца. Опеку над девочкой взяла на себя другая семья.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Воспитание 21-го века? Омич пожаловался на синяки у ребёнка после посещения детсада

Родители обвинили во всём няню и написали заявление в полицию.

Смертельный марафон: В Москве спортсмен умер после получения медали

 После 10-километрвой дистанции отважный участник почувствовал себя плохо, медики помочь...

В центре Нью-Йорка загорелась одна из исторических достопримечательностей

 Пожар произошел в понедельник двадцатого мая на 23-м этаже небоскреба американской...

Нечеловеческая жестокость: В Москве неизвестный сильно избил пожилую женщину

Подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Фигуристки тоже платят: 17-летнюю Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Необдуманное хвастовство в Инстаграм может обернуться для юной спортсменки неприятностями.

Воронежский аэропорт получил предупреждение о минировании

Сведения о взрывчатке не подтвердились и информатор поднял «ложную тревогу».

На западе Канады проходит эвакуация из-за лесных пожаров

 В данный момент на территории государства обнаружены четыре пожара площадью от пяти до...

Отдых с угрозой для жизни: В детских лагерях Приангарья было зафиксировано 298 нарушений

Несоблюдение правил пожарной безопасности является самым частым и самым грубым нарушением.

Заклинил механизм: В Воронеже прибор для лечения рака убил пациентку

Факт смерти подтвержден, однако связи со сбоем в оборудовании не обнаружено, - заявили в...

Вологду захлестнула волна ложных сообщений о минировании городских объектов

Взрывные устройства не обнаружены, но жители города изрядно перепугались.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ