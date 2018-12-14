Принуждали к вегетарианству: в тюрьму посадили родителей за истощение дочери

В Швеции родители полуторогодовалой дочери принуждали ребенка к вегетарианству. За это их посадили в тюрьму после того, как девочка попала в больницу с истощением. Малышка весила менее 6 кг. при минимальной для ее возраста норме в 9 кг. Об этом информирует Dagens Nyheter.

Полиция Швеции в городе Гётеборг арестовала родителей-вегетарианцев, которые принуждали свою дочь полутора лет есть растительную пищу.

Случай стал известен после того, как девочка попала в больницу в тяжелом состоянии. Ребенок был сильно истощен. При минимальной норме веса в 9 кг. она весила менее 6 кг. Кроме того, у дочки вегетарианцев обнаружили серьезную нехватку в организме витамина В12, который необходим для полноценного функционирования мозга и развития нервной системы.

Полиция и социальные службы занялись данным случаем. Выяснилось, что дочка вегетарианцев находилась на грудном вскармливании, а также ей давали пюре из овощей. Никаких других витаминных добавок, круп и мяса в ее рационе не было.

О том что родители принуждают свою дочь к вегетарианству стало известно только после того, как девочка попала в больницу. Семья жила уединенно, ни с кем не общалась. К тому же девочка не была даже зарегистрирована после рождения.

Сейчас здоровье малышки в норме. Ее родителей за принуждение к вегетарианству посадили в тюрьму на три месяца. Опеку над девочкой взяла на себя другая семья.