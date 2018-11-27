Детское рабство: В Москве задержали рабочих, заставляющих подростков рыть котлован за себя

Трудовые мигранты силой удерживали мальчиков в подвале, ограничив свободу их передвижения.

В четверг 23 мая общественности стало известно о грубейшем нарушении прав человека. В Москве задержали рабочих-иностранцев, заставляющих трех подростков рыть котлован в нежилом помещении за себя.

Детское рабство было пресечено на территории Гольяновского района. Гастарбайтеры заставили подростков 12 и 14 лет разрабатывать поверхность для дальнейшего строительства сауны в подвале над магазином и салоном красоты. Как они заманили ребят в помещение не известно: может хитрыми уловками, а может и угрозами.

По имеющимся данным, пробыли несовершеннолетние ребята запертыми в темном подвале несколько часов.

Ребята освободились самостоятельно, но пока не рассказывают как. Шок и страх за собственную жизнь наложил отпечаток на их психологическое состояние.

По данному факту уже ведется досудебная проверка. Семь подозреваемых были задержаны непосредственно на месте проведения работ. Сейчас подвал опечатан сотрудниками полиции.