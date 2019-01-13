В центре Нью-Йорка загорелась одна из исторических достопримечательностей

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Пожар произошел в понедельник двадцатого мая на 23-м этаже небоскреба американской многоотраслевой корпорации General Electric.

 

Пресс служба пожарного департамента крупнейшего города США сообщила на своей страннице в Twitter о возгорании 195-метрового небоскреба в центральной части Нью-Йорка по адресу 570 Лексингтон-авеню.

Шесть организованных формирований людей прибыли на место, чтобы бороться с огнем.

Известно, что информация о пострадавших или погибших еще не поступала. Причины возгорания высотки также остаются неизвестны.

Отмечается, что пятидесятиэтажное здание, 23 этаж которого оказался охвачен пламенем, было построено в 1929-1931 годах в Мидтауне, Манхэттен, на Лексингтон-авеню, 570 (юго-западный угол на перекрёстке Лексингтон и 51-й улицы) и занесено в Национальный регистр исторических достопримечательностей.

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