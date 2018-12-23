Фигуристки тоже платят: 17-летнюю Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Необдуманное хвастовство в Инстаграм может обернуться для юной спортсменки неприятностями.

17-летнюю Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав. Юная фигуристка сама привела себя к такой неприятности. Девушка допустила оплошность, опубликовав в своем Инстаграм короткое видео, где она запечатлена за рулем автомобиля. При этом, девушка едет по небольшой дороге какого-то поселка, а не «летит» по трассе, как это случается с богатыми или знаменитыми подростками.

Полиция в данный момент уже разбирается в деле. Загитовой грозит штраф в размере до 15 тыс. рублей, если ее вину признают. 18 мая фигуристке только исполнилось 17 лет, а значит за руль она села сознательно при отсутствии прав на вождение.

Видимо, фигуристки тоже платят за свои глупые поступки. Судя по видео, Загитова вряд ли была пьяна, она внимательно смотрела на дорогу, пока кто-то на соседнем сидении записывал ролик. Большой скорости тоже не замечено, так что привести к жертвам такое вождения вряд ли могло. Более точно объявят правоохранительные органы, а самой Алине Загитовой стоит быть внимательнее к публикациям в соцсетях. Имея в 17 лет такое количество спортивных достижений, будет крайне обидно похоронить все успехи незнанием элементарных законов страны.

Российская фигуристка Алина Загитова в 2019 году стала Чемпионкой мира по фигурному катанию и взяла второе место в Чемпионате Европы. В прошлом году она получила титул Чемпионки Европы. Также является Заслуженным мастером спорта России.