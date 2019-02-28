На западе Канады проходит эвакуация из-за лесных пожаров

Сегодня, 09:36 \\ Происшествия

В данный момент на территории государства обнаружены четыре пожара площадью от пяти до двадцати пяти тысяч гектаров каждый.

 

В воскресенье в центральной части западной канадской провинции Альберта началась ускоренная эвакуация местных жителей. Также, из-за лесных пожаров, решено вывезти из опасной зоны жителей поселения Мальборо, которое находится в 30 км от города Эдсон. Количество людей, которым предстоит в скором времени ради безопасности оставить свои дома, не сообщается.

Люди ждут команды службы по чрезвычайным ситуациям в провинциальном районе Булкли-Нечако, который расположен вблизи от лесных пожаров. О чрезвычайном положении население оповестили почти на всей территории, расположенной рядом с водоемом Фрейзер.

Ранее, 3 мая канадскими природоохранными службами было фиксировано первые проявления возгорания. 12 мая площадь, которую охватил огонь, заняла 260 гектаров. Предположительно, причиной стала деятельность человека. Никакой информации о жертвах и разрушениях не получено.

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